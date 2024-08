Schianto tra una moto e un furgone, 65enne in gravi condizioni

Grave incidente a Gaggiano, un uomo è finito al Pronto soccorso in codice rosso.

Schianto all'incrocio: centauro soccorso dall'elicottero

Lo schianto - che ha coinvolto una moto e un furgone - è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, lunedì 5 agosto, all'incrocio tra via Malpensata e la Nuova Vigevanese. Ad avere la peggio è stato il centauro, 65 anni, che è stato soccorso in codice rosso dall'elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e l'uomo è stato traportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Illeso invece il conducente del furgone, 56 anni, portato in codice verde al Pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano da un'ambulanza della Croce rossa di Buccinasco.

Alcol test per il conducente del furgone

A rilevare l'incidente e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso sono stati gli agenti della Polizia Locale, che hanno anche sottoposto ad alcoltest l'autista del veicolo. A loro spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.