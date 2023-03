Schianto tra una moto e un furgone: 20enne soccorso con l'elicottero

Paura a Busto Garolfo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo 2023.

Schianto moto-furgone sulla Provinciale 109

Mancavano pochi minuti alle 17.30 quando un furgone e una moto si sono scontrati sulla Sp109 per cause in corso di accertamento. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso un'ambulanza della Croce rossa di Legnano, intervenuta in codice giallo; in supporto è arrivata anche l'automedica.

Il centauro è stato portato al Sant'Anna di Como

Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 20 anni, che ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Il giovane è stato elitrasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo. Illeso il conducente del furgone.