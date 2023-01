Schianto tra tre auto all'incrocio: grave una donna

Una donna di 47 anni in gravi condizioni, due bambini in ospedale e tre auto distrutto.

Schianto tra tre auto a Inveruno: coinvolte sei persone

E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina, venerdì 20 gennaio 2023, all'incrocio tra la Sp12 e la Sp34 a Inveruno. Tre le vetture coinvolte, ben sei le persone soccorse. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto l'elisoccorso in codice rosso, due ambulanze e l'automedica.

Ad avere la peggio è stata un'ossonese classe 1975

Ad avere la peggio è stata R.D., classe 1975, residente a Ossona. Le sue condizioni sono subito apparse preoccupanti: caricata sull'elicottero, è stata trasportata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, ed è stata ricoverata in Rianimazione. I bue bambini, di 3 e 10 anni, sono stati accompagnati rispettivamente all'ospedale di Magenta in codice verde e all'ospedale di Legnano in codice giallo. Le altre persone coinvolte non hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure ospedaliere.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco

Il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro spetta ai Carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno effettuato i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, chiamati a estrarre la 47enne dalla propria auto nella quale era rimasta intrappolata.