Schianto tra due auto, una abbatte un palo: black out nella zona FOTO

Schianto tra due auto a Rescaldina, le due vetture sono andate distrutte. Una ha abbattuto un palo che ha creato black out nel quartiere. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Un ferito.

Schianto tra due auto

L’impatto è stato molto violento. Alla fine le due auto coinvolte sono andate distrutte. Una delle due ha anche abbattuto un palo e una casetta dell’Enel che ha causato black out nel quartiere. E’ quanto accaduto poco fa a Rescaldina. Erano da poco passate le 13 quando, in via Gerenzano, due vetture si sono scontrate. Subito è stata lanciata la richiesta d’aiuto e sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza e la Polizia Locale, insieme a loro anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano. Tre le persone rimaste ferite: un 36enne, un 50enne e un 51enne , per fortuna lievemente e sono stati condotti al pronto soccorso in codice verde.

LE FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE