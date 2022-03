Schianto tra due auto: sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco

il sinsitro

Lo scontro è avvenuto a Cerro Maggiore, oggi 16 marzo, in via San Clemente.

Incidente poco dopo le 14 di oggi, 16 marzo 2022, all'incrocio di via San Clemente, a Cerro Maggiore: sul posto i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco.

Lo scontro tra le due auto

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo, all'incrocio di via San Clemente a Cerro Maggiore. Sul posto è arrivata un'ambulanza e i Vigili del Fuoco di Legnano. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi agli automobilisti: Vigili del Fuoco sul posto per aiutare le vittime del sinistro ad uscire dal mezzo.

Il trasporto in ospedale

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le due persone coinvolte, di 22 e 51 anni, che sono state trasportate in ospedale in codice verde.