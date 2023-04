Schianto tra auto, due feriti

Schianto tra auto a Castano Primo.

Schianto tra due auto

L'impatto è stato devastante. Le vetture ne sono uscite distrutte. E' quanto successo la sera di oggi, venerdì 14 aprile 2023, a Castano Primo. Erano circa le 19 quando due vetture stavano percorrendo la via Turbigo. A un certo punto, per cause ancora ad accertare, si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento e si è subito temuto per le persone coinvolte.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118 insieme all'automedica, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I due conducenti delle auto, due 30enni, sono stati portati in ospedale in codice verde per alcune contusioni riportate.