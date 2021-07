Schianto sull'A4, ferite cinque persone

Schianto sull''A4 all'altezza di Marcallo con Casone.

Schianto sull'A4 a Marcallo

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 10 di oggi, domenica 25 luglio 2021, e ha coinvolto due auto. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso dei feriti due ambulanze (una della Croce azzurra di Cuggiono e una della Croce bianca di Magenta), intervenute in codice rosso, e l'automedica. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Cinque le persone coinvolte: un giovane di 23 anni, un uomo di 43, una donna di 45 e due bambini di 7 e 9 anni. Fortunatamente nessuna di loro è rimasta ferita in modo grave.