Schianto sulla A4, le vittime sono nonna e nipote

Sono Antonella Rosssetti e Loredana Raimondo, nonna e nipote di 58 e 15 anni, le vittime dell'incidente avvenuto ieri, venerdì 3 marzo 2023, sull'A4 all'altezza di Rho.

Schianto sulla A4, un paese in lutto per la morte di nonna e nipote

La tragedia ha gettato nel lutto la comunità di Mongrando, nel Biellese, dove Rossetti era molto conosciuta in quanto lavorava in un supermercato, e dove Raimondo era cresciuta. Ora la ragazzina non vi abitava più, ma era residente in Lombardia.

Come racconta PrimaBiella, il sindaco di Mongrando Tony Filoni ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità per la duplice perdita:

"Una famiglia a modo, tranquilla. Questa giovane nonna era conosciuta perché lavorava alla Conad di Mongrando. La nipote era nata e cresciuta in paese, ma non vi risiedeva più da un po’. Il destino purtroppo si è accanito su di loro: tempo fa il padre della piccola era rimasto vittima a sua volta di un incidente stradale. Ci stringiamo al dolore dei familiari, in questo difficile momento".

Sei anni fa anche il papà di Loredana aveva perso la vita in un incidente

Tragedia nella tragedia, nel 2017 anche il padre di Loredana, Roberto Raimondo, era morto in un incidente stradale avvenuto a Cerrione, in provincia di Biella. L'uomo stava andando al lavoro in sella alla sua moto, quando si era trovato davanti un capriolo: l'impatto era stato inevitabile e per il centauro non c'era stato nulla da fare.