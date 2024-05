Si chiamava Riccardo Gedruschi ed era nato a Rho la vittima di 41 anni che ieri, 9 maggio 2024, è deceduta a causa di un incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno a Parabiago.

Schianto mortale a Parabiago: la vittima era originaria di Rho

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, il veicolo su cui viaggiava la vittima dell'incidente avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con il furgoncino Isuzu che viaggiava in direzione Parabiago.

A bordo del Fiat Scudo su cui viaggiava Gedruschi, c'era anche C.C. classe 1982, residente ad Arluno,rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. La vittima stava viaggiando in direzione Busto Garolfo e ha colpito l'altro mezzo su cui viaggiava W.V. residente a Villongo in provincia di Bergamo.

Coinvolto nell'incidente un altro veicolo che ha riportato solo alcuni danni.