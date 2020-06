Schianto in via Resegone, coinvolta anche una bimba di 3 anni

Schianto in via Resegone a Parabiago.

Schianto davanti alla piattaforma ecologica

Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno 2020, per un incidente avvenuto davanti alla piattaforma ecologica. A scontrarsi sono state una Volkswagen Golf e una Fiat Croma. La prima proveniva da via Filarete e procedeva in direzione Canegrate, la seconda arrivava dal senso opposto e, giunta all’altezza della discarica, ha eseguito una manovra di svolta per immettersi nella piattaforma. Quattro le persone coinvolte: i tre occupanti della Golf (un uomo di 30 anni, una donna di 29 e una bambina di 3) e il conducente della Croma (un uomo di 67 anni). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, due ambulanze della Croce rossa di Legnano e l’automedica.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Croma

Gli occupanti dell’utilitaria sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, mentre il 67enne che era al volante della berlina è finito in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio.

