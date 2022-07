Schianto tra due auto, due persone coinvolte

Schianto tra due auto in viale Sabotino a Legnano.

Schianto tra due auto

Le auto si sono scontrate mentre stavano percorrendo viale Sabotino. L'impatto non è stato indifferente. E' quanto successo la mattina di oggi, mercoledì 27 luglio 2022, lungo la trafficata via di Legnano. Erano circa le 10.20 quando, per motivi ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento legnanese, insieme a loro l'ambulanza del 118 e la Polizia locale. Due le persone rimaste coinvolte nell'incidente: si trattava di un 37enne e di una donna di 55 anni. Per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza delle auto.