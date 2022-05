Schianto tra due auto, arriva anche l'elisoccorso

TURBIGO

E' successo questa mattina in via Plati: sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, l'ambulanza della Croce azzurra Buscate, elisoccorso e la Polizia locale. Due i feriti

Schianto tra due auto a Turbigo, sul posto il 118 anche con l'elisoccorso.

Schianto tra due automobili

Momenti di paura questa mattina a Turbigo: erano circa le 12 quando due auto, per motivi ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrate. L'impatto, avvenuto in via Plati, è stato tremendo tanto che le carrozzerie delle vetture sono andate distrutte. Pochi istanti dopo è partita la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Due le persone rimaste ferite: un 21enne e un 36enne. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza della Croce azzurra Buscate e l'elisoccorso partito da Como e che è atterrato in un campo vicino. Presente anche la Polizia locale. I due feriti, dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale: il 21enne in ambulanza e il 36enne con l'elisoccorso.

