Schianto tra due auto, 4 feriti

L'incidente tra le due auto è avvenuto a Parabiago.

Incidente tra due auto

L'impatto tra le due auto è stato violento. E' quello accaduto questa notte, intorn alla 1.30. Le due vetture stavano viaggiando lungo la via san Giorgio quando, per cause ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrate. Subito dopo è partita la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Su posto sono subito arrivati l'ambulanza della Croce rossa, insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano e ai Vigili del fuoco. Quattro le persone rimaste coinvolte nello schianto, per la precisione un 22enne, una 32enne, un uomo di 37 anni e uno di 40. Per loro qualche contusione e il trasporto, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.