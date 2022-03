Schianto tra due auto, 25enne in ospedale

GARBAGNATE MILANESE

E' successo in via Garibaldi; sul posto l'ambulanza e i Carabinieri

Due auto si scontrano a Garbagnate Milanese, un giovane finisce in ospedale.

Scontro tra due auto

Attimi di paura questa mattina a Garbagnate Milanese; erano circa le 9.30 quando due auto si sono scontrate in via Garibaldi. Le cause sono ancora da accertare con chiarezza, nello scontro è rimasto ferito un ragazzo di 25 anni che si trovava all'interno di una delle vetture. Sono stati subito allertati i soccorritori.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati l'ambulanza della Croce viola di Cesate insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Rho; dopo le prime cure ricevute sul luogo dell'incidente, il giovane è stato trasportato in codice giallo (alcune contusioni) in ospedale.