Schianto contro la barriera dell'A8: la vittima abitava a Rescaldina

Schianto contro la cuspide della barriera autostradale: ecco chi era la vittima

Potrebbe esserci un malore o un colpo di sonno alla base del terribile incidente stradale che ieri, martedì 23 novembre 2021, è costato la vita al 45enne di origine romena Dan Florin Popescu. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto, l'uomo viaggiava in direzione di Milano quando ha perso il controllo della sua Opel Corsa andando a schiantarsi contro la cuspide in cemento della barriera autostradale di Terrazzano, in una delle corsie riservata agli utenti Telepass. L'impatto è stato tanto violento da non lasciare scampo al 45enne. L'automobilista è stato prontamente soccorso da alcuni ragazzi che viaggiavano su un furgone dietro la Opel e che hanno visto la scena, ma per lui non c'era più nulla da fare. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, una della Croce rossa di Lainate e l'altra con a bordo i volontari della Misericordia di Arese. Quest'ultima però è stata bloccata prima dell'arrivo sul luogo dell'incidente. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Chiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano che si sono occupati di domare le fiamme. Per fare piena luce su quanto accaduto, la Polizia stradale sta vagliando le immagini delle telecamere.