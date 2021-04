Schianto con la Porsche: all’interno trovati 22mila euro

Non si fermano all’alt della Guardia di Finanza, poi si schiantano con la loro Porsche, riuscendo però a scappare a piedi: all’interno dell’auto le Fiamme Gialle hanno poi trovato 22mila euro.

Schianto in piena notte con la Porsche

Non si erano fermati al posto di blocco della Guardia di Finanza di Magenta e così è nato un inseguimento per riuscire a fermare quell’auto di lusso sfrecciata nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021. Poi il ribaltamento all’altezza della rotonda sulla Strada Provinciale 31 vicino al Vivai Zazzera di Inveruno. In poco tempo le Fiamme Gialle hanno raggiunto l’auto, completamente danneggiata, ma il guidatore (o gli occupanti) si erano già dileguati nella notte.

La scoperta della Guardia di Finanza

Ma non è finita qui, perché i finanzieri all’interno della Porsche, che era stata presa in leasing, hanno scoperto la presenza di 22mila euro. Denaro e automobile sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, che in queste ore è al lavoro per fare luce sulla vicenda, trovare gli occupanti dell’auto e scoprire la provenienza della grossa somma di denaro.