Schianto in autostrada: auto finisce ribaltata

Schianto sull'autostrada A8 poco dopo Legnano, un'auto si ribalta.

Incidente sull'A8

Momenti di grande paura. Sono quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo 2023, lungo l'autostrada A8, in direzione Milano, dopo lo svincolo di Legnano e poco prima dell'uscita di Lainate. Tre le auto che si sono scontrate, con una finita ribaltata su un fianco.

I soccorsi

Le condizioni delle persone coinvolte sembravano molto gravi e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e, in codice rosso, l'ambulanza della Croce rossa insieme all'automedica dell'ospedale oltre che che la Polizia stradale di Busto Arsizio. Alla fine, il ferito era uno, un raagzzo di 21 anni, quello dell'auto ribaltata: dopo le prime cure, è stato caricato a bordo dell'ambulanza e portato, in codice verde, al Pronto soccorso della Mater domini di Castellanza. Tre i chilometri di coda per garantire i soccorsi e la messa in sicurezza della zona dell'incidente.