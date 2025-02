Schianto all'incrocio, auto della Polizia Locale si ribalta: due agenti in ospedale

Due agenti della Polizia Locale di Legnano sono finiti in ospedale in seguito a un incidente stradale.

Si ribalta l'auto della Polizia Locale: due agenti in ospedale

È successo nella serata di ieri, lunedì 24 febbraio, all'incrocio tra via 20 Settembre e via San Bernardino. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 20.15 e ha coinvolto un'auto condotta da un'anziana e una pattuglia del Comando cittadino, sulla quale viaggiavano due agenti. Il mezzo della Polizia Locale si è ribaltato sul marciapiede.

Illesa la conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente

Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Legnano che ha trasportato i due agenti (di 25 e 27 anni) al Pronto soccorso in codice giallo. Illesa l'altra automobilista, 81 anni. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza, via San Bernardino è stata chiusa al traffico in direzione San Paolo.