Schiacciato da un camion dopo che ha ceduto il cric: elisoccorso sul posto

Schiacciato da un camion dopo che ha ceduto il cric: elisoccorso ad Arluno per un uomo di 51 anni.

Elisoccorso e due ambulanze a sirene spiegate e in codice rosso.

E’ questa la schiera di soccorritori intervenuti questa mattina, venerdì 5 marzo, poco dopo le 9.30, nell’azienda Falco Società Cooperativa PT in via Ugo Foscolo ad Arluno per soccorre un uomo dopo un incidente sul lavoro.

La vittima, un uomo di 51 anni, è rimasta schiacciata sotto un camion dopo che ha ceduto il cric.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Legnano.

Il soccorso è in corso in questo momento quindi per ora non sono ancora note le condizioni cliniche dell’uomo.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI