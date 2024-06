E' finito in ospedale in codice giallo l'uomo di 57 anni di Nerviano che questo pomeriggio, 26 giugno, è stato morso al braccio da un cane di grossa taglia mentre scendeva dalla sua auto a Rho.

Scende dall'auto e viene morso da un cane: trasportato in ospedale

Un uomo di 57 anni, R.N., residente a Nerviano, si trovava questo pomeriggio in prossimità dell’incrocio tra via Pace e via D’Annunzio. Parcheggiata la sua macchina, ha aperto la portiera per scendere. In quel momento è stato aggredito da un cane di grossa taglia, di colore bianco e nero, che lo ha morsicato sul braccio causandogli gravi ferite.

L’uomo ha cercato di difendersi e si è salvato riuscendo a chiudere lo sportello della vettura. Il cane è scappato. Stando ai testimoni, si tratta presumibilmente di un rottweiler che circolava da solo e privo di museruola.

Gli agenti della Polizia Locale arrivati sul posto sono impegnati nella ricostruzione dell’episodio e hanno diramato le ricerche coinvolgendo Polizia di Stato e Carabinieri. Il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Le sanzioni a cui si va incontro

L’Amministrazione comunale invita a vigilare vista la presenza di questo cane alquanto aggressivo. E ricorda che l’utilizzo della museruola è imposto dalla legge. Le sanzioni amministrative possono arrivare a 300 euro. Se un cane provoca danni a terze persone, il responsabile è il proprietario: i danni provocati a persone dovranno essere risarciti dal proprietario o da chi se ne stava occupando.

L’aggressione da parte di un cane sprovvisto di museruola può comportare l’accusa di lesione colposa.