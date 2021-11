Scende dall'auto dopo un tamponamento, viene investito e muore

La vittima è Emilio Lucchini un uomo di 85 anni residente a Usmate Velate

Nel primo incidente sono rimaste coinvolte anche altre tre persone trasportate in ospedale in codice verde

L'incidente nel tratto tra Cascina Merlata e il bivio con la A4 Milano-Brescia

Scende dall’auto per mettere il triangolo sulla carreggiata, dopo un piccolo incidente con un’altra auto ma viene travolto e ucciso dall’auto che si trovava dietro di lui e viaggiava nella stessa direzione. Tragedia nel pomeriggio di martedì sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra Cascina Merlata e il bivio con la A4 Milano-Brescia in direzione Milano, sul territorio del Comune di Rho. La vittima è Emilio Lucchini un uomo di 85 anni residente a Usmate Velate.

Stava mettendo il triangolo per avvisare gli altri automobilisti quando è stato investito

Secondo le prime ricostruzioni, l'85enne sarebbe sceso dalla sua auto dopo un lieve incidente con un altro mezzo per mettere il triangolo sulla carreggiata, ma sarebbe stato travolto e ucciso da una terza macchina. Soccorse dal 118, ma in codice verde, altre quattro persone tra cui un bambino. Sul posto per soccorrere le persone rimaste coinvolte nel sinistro due ambulanze del 118 e il personale della polizia stradale. Purtroppo per l’ottantacinquenne non c’era nulla da fare e i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso.