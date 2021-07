Scende con la barella dal settimo piano

Scende con la barella dei Vigili del Fuoco al settimo piano: è successo a Turbigo.

Con la barella dal settimo piano per essere soccorso

Ha accusato un malore mentre si trovava nel suo appartamento, al settimo piano di un palazzo di Turbigo. Solo che, a causa di problemi motori, non poteva spostarsi. Così sono arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano che lo hanno fatto scendere, con la barella, passando dal balcone e arrivando a terra dove l'hanno affidato alle cure dei soccorritori.

L'accaduto

Il fatto è successo la mattina di giovedì 29 luglio 2021, in Vicolo dello Sport. L'uomo, 55 anni, era in casa. All'improvviso il malore. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, insieme alla Polizia Locale ma anche ai Vigili del Fuoco legnanesi: loro infatti, a causa dei problemi dell'uomo, ha caricarlo sulla barella e a farlo scendere a terra utilizzando l'autoscala. L'uomo, che era cosciente e non grave, è stato portato in ospedale per controlli.