Scavalca il cancello di casa, è in fin di vita

Dimentica le chiavi di casa e quando, dopo un pomeriggio passato con in allegria a ridere e a scherzare con gli amici, rientra nella sua abitazione situata nella frazione di Mazzo e decide di scavalcare il cancello finendo però in un letto dell’ospedale milanese di Niguarda a lottare per la vita. Sono critiche le condizioni di Domin Kamentsev 25 anni resosi protagonista di un infortunio che a distanza di giorni sta ancora facendo parlare tutta la frazione rhodense di Mazzo dove si sono svolti i fatti.

Erano da poco passate le 15.45 di domenica scorsa quando il giovane, rientrando a casa, in via Amendola, si è accorto di non avere le chiavi per poter rientrare nella sua abitazione.

Senza pensarci due volta, il 25enne ha deciso di scavalcare il cancello, Giunti in cima, però, con molta probabilità ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra, da una altezza di poco più di due metri, e battendo violentemente la testa. Subito scattato l’allarme, dato da alcuni passanti sul posto è arrivata un’ambulanza con a bordo i volontari di Rho Soccorso e l’automendica con il personale medico e infermieristico dell’ospedale di Niguarda.

Subito le condizioni del giovane sono apparse critiche, il ragazzo perdeva sangue sia dalla testa che dalle orecchie. Dopo i primi soccorso sul posto Domin Kamentsev è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso, quello più grave all’ospedale milanese di Niguarda dove, nella mattinata di mercoledì era ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese dove è stato portato subito dopo l’incidente.

Sul posto, in via Amendola, per cercare di ricostruire con esattezza i fatti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Rho-Fiera. Gli uomini del commissariato rhodense hanno per prima cosa appurato che il giovane stesse entrando nella sua abitazione e sucessivamente sentito alcune persone che si trovavano nella zona.