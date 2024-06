Scatta foto sotto le gonne delle donne e poi scappa: è caccia all'uomo

Fa le foto sotto le gonne delle donne, è caccia al responsabile che sta colpendo in tutto il Legnanese. C'è un denunciato: è un 46enne di Cerro Maggiore.

Scatta foto sotto le gonne e poi fugge

Alcuni casi risalgono a diversi mesi fa, altri invece sono molto più recenti. Si tratta della stessa persona? Al momento questo non si sa. La cosa certa è che in tutto il Legnanese si aggirava - ed è tornato ad aggirarsi - un uomo che utilizza il suo cellulare per scattare foto sotto le gonne di ignare donne, per poi scappare. Questo il suo modo di agire: il tizio, che a volte si presenta con un cane al guinzaglio, sceglie la sua vittima ossia una donna che sta indossando una gonna; cercando di non farsi notare, lui si avvicina poi fa cadere il suo cellulare, si china per riprenderlo ed ecco che - in maniera fulminea - scatta delle foto alle parti intime della malcapitata (che si accorge che sta succedendo qualcosa in quanto il flash del telefonino viene visto) per poi scappare.

I casi

Diversi gli episodi accaduti, come detto, nel Legnanese. Nella città di Legnano racconti di donne che hanno avuto questo "incontro ravvicinato" con un tizio del genere sono arrivati dal mercato cittadino, altre da un supermercato legnanese, un'altra nel centro cittadino, altre in un supermercato di Rescaldina così come, tornando a Legnano, anche da un esercizio pubblico che si affaccia sulla via Melzi. In tutti i racconti l'uomo, con o senza cane, avrebbe attuato sempre la stessa tattica, facendo foto sotto le gonne per poi darsi alla fuga.

Un denunciato

C'è un uomo che è già finito nei guai per un comportamento del genere ma non è certo che si tratti dell'autore di tutti gli episodi. Di sicuro è lui quello che aveva creato scompiglio il 19 novembre 2023 nel parco commerciale La Carbonaia di San Vittore Olona, che sorge lungo il Sempione: erano circa le 11 quando il tizio, mentre si trovava in attesa del proprio turno alla cassa in un negozio di scarpe della struttura, si era avvicinato ad una donna, le si era chinato alle sue spalle e, telefonino alla mano, le aveva scattato delle foto delle parti intime da sotto la donna. Del caso se ne erano occupati i Carabinieri di Cerro Maggiore: l'uomo era un 46enne di Cerro Maggiore, celibe, senza lavoro e assuntore di stupefacenti. I militari avevano effettuato una perquisizione nella sua abitazione, trovando il cellulare contenente foto "rubate" sotto la gonna. Per lui era scattata la denuncia per interferenza illecita nella vita privata.

Le indagini proseguono

I Carabinieri della Compagnia di Legnano stanno ovviamente procedendo nelle indagini per capire se il cerrese possa essere il responsabile anche di altri episodi e di far luce anche sugli altri accaduti in zona. E le donne che dovessero notare un tizio del genere sono invitate a sporgere subito denuncia.