Scarichi abusivi: beccato un 43enne di Dairago

Proseguono i controlli sugli scarichi abusivi da parte degli agenti del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano Pogliano.

Sacchi di rifiuti scaricati nell'area del cimitero

Nei giorni scorsi sono stati segnalati alla Polizia Locale del Comando Unico Nerviano Pogliano alcuni sacchi scaricati nel terreno a fianco del cimitero di Nerviano.

Beccato un 43enne di Dairago

A seguito di sopralluogo effettuato da un pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata effettuata dagli agenti una breve indagine, a seguito della quale è stato identificato l’autore: un uomo di 43 anni residente a Dairago, che è stato multato con un verbale da 600 euro.

Trovato anche cartongesso e materiale edile

Sempre dietro al cimitero gli agenti hanno trovato un cumulo di rifiuti speciali quali cartongesso e altro materiale edile. In questo caso, un cittadino è riuscito a reperire le prime cifre del furgone. Il Comando Unico ha avviato le indagini e sono in corso gli accertamenti per identificare l’autore.