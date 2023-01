Scaricano rifiuti nel parco: sanzionati dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Rho ha sorpreso due uomini che stavano scaricando rifiuti nel parco dei Fontanili: dopo averli portati in discarica, saranno sanzionati.

Scarichi abusivi di rifiuti nel parco

Un agente della Polizia locale libero dal servizio ha sorpreso due uomini intenti a gettare rifiuti nel Parco dei Fontanili. L’episodio risale a venerdì 13 gennaio attorno alle ore 11.00.

L’agente ha notato un’automobile da cui venivano scaricati sacchi colmi di rifiuti di vario genere, materiale frammisto contenuto in sacchi neri depositati nel bagagliaio. Fermatosi poco lontano, l’agente ha allertato prontamente la centrale operativa del comando di corso Europa, chiedendo l’intervento di una pattuglia.

L'intervento dei colleghi

Gli agenti intervenuti sul posto hanno chiesto le generalità dei due uomini, cui è stato chiesto di ricaricare sull’automobile i rifiuti e di conferire il tutto alla discarica di via Sesia. La pattuglia, d’intesa con il collega che ha sventato lo scarico abusivo, ha redatto un rapporto sulla base del quale scatteranno le opportune sanzioni.

Per chi abbandona i rifiuti le sanzioni previste vanno da 300 a 3.000 euro in base all’art. 255 del DLgs 152/06 – Norma in materia ambientale, Parte IV, Titolo VI.