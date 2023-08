Scarica rifiuti in cortile, maxi multa

Scarica rifiuti in un cortile di Legnano, multato dalla Polizia locale.

Scarica rifiuti, beccato

Il merito è stato delle segnalazioni e del prezioso lavoro svolto dagli agenti. E' così che la Polizia locale di Legnano ha colto sul fatto il responsabile dell'abbandono di rifiuti in città. Alcuni residenti nella zona di Viale Gorizia-via Bissolati si erano infatti fatti sentire segnalando uno scarico abusvo di materiale edilizio in un cortile delle case Aler di via Bissolati. Il comando si è subito messo al lavoro, le pattuglie hanno iniziato a monitorare costantemente la zona così da arginare i fenomeni di degrado lamentati dai cittadini. Così hanno beccato l'uomo, di nazionalità italiana, sorpreso proprio mentre abbandonava rifiuti.

La multa

Per l'uomo è così scattata la sanzione prevista dalla normativa: per lui una multa pari a 600 euro per i materiali abbandonati.