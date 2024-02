Scarica 1.700 chili di macerie. "Servono per tappare le buche"

Ha scaricato con il suo furgone 1.700 chilogrammi di macerie. E quando la Polizia l'ha fermato, ha candidamente risposto che il compito gli era stato commissionato da una persona per tappare le buche. Ed era la verità. Ma sia lo scaricatore sia il committente sono stati denunciati

L'abbandono di macerie

Ha del paradossale quanto accaduto nei giorni scorsi a Nerviano. Alla Centrale operativa del Comando unico di Polizia locale Nerviano e Pogliano è giunta la telefonata di un cittadino che ha segnalato come un camion stesse scaricando materiale edile in località Santa Rita: il conto alla fine era di 1.700 chilogrammi di rifiuti speciali. Immediatamente la pattuglia ha raggiunto la zona, ma il camion se ne era già andato. Grazie alle indicazioni fornite dal cittadino, gli agenti si sono messi alla ricerca del camion e dopo poco l'hanno intercettato: alla guida c'era un uomo residente a Legnano che alla richiesta di spiegazioni ha affermato che l'incarico gli era stato commissionato da un uomo e che le macerie gli sarebbero servite per tappare le buche nella strada di campagna

Le verifiche

L'indagine della Polizia locale è andata avanti, giungendo fino al (presunto) committente, un uomo di Parabiago, ma con un terreno a Nerviano. E quest'ultimo ha confermato che la versione del legnanese era corretta

Entrambi sono stati denunciati in concorso per scarico abusivo di rifiuti

La pulizia

Il giorno successivo all'episodio, in Comando si è presentato il legnanese che ha portato il formulario in cui si accertava che aveva recuperato i rifiuti scaricati e che poi aveva smaltito correttamente le macerie.