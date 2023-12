Scappano dalla Polizia, che poi trova anche droga in casa di una mamma

Scappano dalla Polizia di Stato a Legnano; i poliziotti, arrivati a Villa Cortese, trovano poi droga nella casa della madre di uno dei coinvolti.

Scappano dalla Polizia, poliziotti fino a Villa Cortese

Un inseguimento della Polizia di Stato, iniziato a Legnano e finito a Villa Cortese. Una giornata movimentata quella di ieri che si è vissuta tra i due paesi. Tutto ha avuto inizio nel territorio legnanese quando una vettura, risultata rubata a Malpensa agli inizi di novembre, era stata intercettata da una volante: al volante del veicolo rubato, un Suv, vi era un 35enne. Sul lato passeggero un 22enne. Il 35enne ha iniziato così la sua fuga dagli agenti. L'inseguimento è finito a Villa Cortese, quando il fuggitivo ha deciso di fermarsi e lasciare l'auto in una zona boschiva, riuscendo poi a far sparire le sue tracce. Con gli elementi raccolti dal 22enne, i poliziotti sono riusciti ad individuare un'abitazione, sempre a Villa Cortese: casa che è stata perquisita e dove la proprietaria è stata sanzionata dopo aver ammesso di fare uso di droga: gli agenti avevano infatti trovato 1,21 grammi di cocaina e 0,20 grammi di eroina. Sempre in quella casa viveva anche il figlio della donna (in quel momento il ragazzo non era presente), anche lui 22enne: la Polizia è andata a dare un'occhiata nella stanza del giovane trovando bilancini di precisione, materiale con tracce di droga e un barattolo di vetro con 35 grammi di marijuana: per il ragazzo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Trovato anche il conducente in fuga

Il conducente del Suv rubato, che poi è stato riconsegnato al legittimo proprietario, è stato rintracciato dai poliziotti poco dopo: si trovava, infatti, sempre a Villa Cortese, lungo una strada, a piedi. Addosso aveva le chiavi del Suv: il 35enne, di origini egiziane ma naturalizzato italiano, è stato indagato per ricettazione e per resistenza a pubblico ufficiale.