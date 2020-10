Scappano col bancomat, gli spari e un ladro ferito: ecco cosa è successo

Scappano col bancomat dall’Unicredit di via Vespucci a Parabiago: durante la fuga la perdita del bottino, l’arrivo dei Carabinieri e uno dei ladri ferito da un colpo di pistola.

Scappano col bancomat, spari e ladro ferito

Hanno “strappato” via il bancomat dalla filiale della banca Unicredit di via Vespucci a Parabiago, caricandolo su un furgone e cercando la fuga. Ma hanno perso il bottino per strada. Ora sono arrivati aggiornamenti riguardo a quanto successo questa notte, intorno alle 3.30, in città. La banda era composta da 5 persone. Utilizzando un furgone (risultato rubato) come ariete, sono riusciti a sfondare la vetrata e, trainare fuori il bancomat con dei cavi d’acciaio agganciati a un secondo furgone rubato nella notte. Dopo aver percorso circa 800 metri trascinandolo, le corde si sono però strappate e la cassa del bancomat è rimasta così in mezzo alla strada.

Intanto sul posto erano arrivati i Carabinieri, allertati da un residenti su quello che stava accadendo. Vista l’auto dei militari, i malviventi sono saliti a bordo di una Porsche 996, di colore nero e anch’essa rubata, trovando però l’auto sbarrata: da un lato vi era la cassa in mezzo alla carreggiata, dall’altra i militari.

I ladri, a tutta velocità, hanno puntato dritto proprio verso la pattuglia con l’intento di speronarla e proseguire la fuga. E’ qui che uno dei Carabinieri ha esploso tre colpi in direzione della parte anteriore della Porsche, che è comunque riuscita a passare per poi andare a schiantarsi contro una vettura parcheggiata poco più avanti. Quattro malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce, il quinto era invece rimasto ferito ed è stato bloccato e soccorso dai militari. Si trattava di un rom, 29enne, nato in Italia, colpito al fianco sinistro da uno dei colpi. Soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa, è stato portato all’ospedale di Legnano: è vigile e cosciente, è stato dimesso in mattinata con 15 giorni di prognosi. Per lui è scattato l’arresto ed è stato portato nel carcere di Busto Arsizio. I fuggitivi hanno danneggiato numerose auto parcheggiate lungo la via.



TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE