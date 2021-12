Fuga nella notte

Due soggetti sfuggono ai controlli, si schiantano e fanno perdere le loro tracce dileguandosi nella campagna

Non si fermano all'alt dei carabinieri: inseguimento da Vigevano ad Abbiategrasso, poi lo schianto ad un palo e la fuga a piedi. E' successo nella notte tra sabato e domenica 19 dicembre.

Scappano all'alt dei carabinieri: inseguimento fino in città

Sono riusciti a far perdere le loro tracce i due occupanti di una Citroen Ds4 che, alle 4 di domenica 19 dicembre, non hanno accostato dopo lo stop intimatogli dai carabinieri della compagnia di Vigevano. Gli agenti delle Forze dell'ordine erano in strada per normali controlli di routine, quando hanno notato la vettura procedere in modo sospetto ed hanno deciso di fermarla per un accertamento. L'autista della Citroen non era evidente propenso a fermarsi ed è partito l'inseguimento a tutto gas.

In fuga da Vigevano ad Abbiategrasso

Un inseguimento di alcuni chilometri ed ad alta velocità, complice le strade sgombre vista l'ora. L'autista della Citroen, tallonato dai carabinieri, è arrivato ad Abbiategrasso ma nei pressi di un incrocio di via Dante ha perso il controllo schiantandosi contro un palo. Illesi i due fuggitivi sono usciti dall'auto incidentata e sono scappati a piedi nei campi, facendo perdere le loro tracce.

I controlli sulla vettura incidentata e abbandonata

Dalle verifiche effettuate sulla macchina dei fuggitivi, i carabinieri hanno potuto appurare non fosse rubata ma intestata ad un pregiudicato già con diverse auto a suo nome, quindi potenzialmente un prestanome. La vettura è stata posta sotto sequestro ma nulla di quanto verificato potrà aiutare a risalire ai due soggetti scappati. Altri approfondimenti sono in corso.