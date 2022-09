Scappa dalla casa famiglia per minacciare i genitori: arrestato

I Carabinieri della stazione di Rho hanno arrestato un uomo che, scappato dalla casa famiglia di cui era ospite, era andato sotto cassa dei genitori per minacciarli.

Scappa dalla casa famiglia per minacciare i genitori

I Carabinieri hanno arrestato ieri, 21 settembre 2022, un uomo classe 1974, nullafacente, pregiudicato, che era ospite di una casa famiglia. Su di lui pendeva un divieto di avvicinamento alla casa dei genitori oltre che quello di allontanarsi dal luogo in cui era ospitato.

In passato era già stato protagonista di maltrattamenti contro i famigliari e di estorsioni: arrivato sotto casa dei genitori è stato bloccato dai carabinieri e arrestato in attesa del giudizio per direttissima che si svolgerà oggi.