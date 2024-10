Nella giornata di ieri 29 Ottobre, i Carabinieri della stazione di Arese e Garbagnate Milanese hanno arresto in flagranza per resistenza a Pubblico Ufficiale e Danneggiamento aggravato un 33enne marocchino, irregolare, che è stato anche denunciato a piede libero per ricettazione, lesioni personali colpose, fuga a seguito di sinistro con feriti e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere.

Scappa dai carabinieri con un'auto rubata: arrestato 33enne

Alle ore 13:40 circa, una pattuglia della stazione di Arese ha notato, parcheggiata nei pressi del centro commerciale "il Centro" di Arese, un’autovettura fiat 500 provento di furto avvenuto a Senago in data 17 ottobre 2024, che alcuni minuti prima era stata segnalata dal sistema automatico comunale di letture targhe. Alla vista degli operanti il conducente del veicolo al fine di sottrarsi al controllo, è ripartito in velocità, speronando con la parte anteriore sinistra il veicolo militare per poi dileguarsi in direzione del comune di Lainate.

Nel corso della fuga il conducente del veicolo, mantenendo una condotta di guida spericolata, urtava senza mai fermarsi contro 2 veicoli in marcia (un autoarticolato e un furgone), prima di provocare, in via per Lainate a Rho, un sinistro stradale che coinvolgeva altre 2 autovetture, di cui una tamponata in fase di sorpasso ed il cui conducente a seguito dell’impatto riportava lesioni personali (accompagnato in codice giallo presso l’ospedale di Rho) ed una seconda autovettura danneggiata frontalmente a seguito dell’esplosione e proiezione di uno pneumatico del veicolo rubato.

Bloccato in un campo agricolo

Il 33enne dopo aver abbandonato il veicolo rubato ed essersi dato alla fuga a piedi, è stato bloccato all’interno di un campo agricolo da militari delle stazione di Arese e di Garbagnate Milanese che nel frattempo, coordinati dalla centrale operativa, avevano cinturato l’area. A seguito della perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, diversi attrezzi atti allo scasso e una dose di hashish, che venivano sottoposti a sequestro.

L’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza. Questa mattina a seguito del rito direttissimo presso il Tribunale di Milano ne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.