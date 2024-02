Fermato dalla Polizia Locale un uomo di nazionalità straniera, denunciato per reati precedenti che stava scappando da un supermercato di Magenta.

Scappa da un supermercato dopo un furto: fermato dalla Polizia Locale

Mentre si trovavano in Via Casati per una violazione a carico di un cittadino che conduceva un veicolo senza essere in possesso dei documenti di guida, gli agenti in servizio hanno bloccato la fuga di un uomo di nazionalità straniera che si era reso responsabile di furto a danno del vicino supermercato MD di Via S. Girolamo Emiliani.

Richiamati infatti dalle grida provenienti dal supermercato, gli agenti, dopo alcuni momenti di concitazione, sono riusciti a raggiungere il soggetto, a bloccarlo nonostante i tentativi di resistenza e a portarlo in Comando per gli adempimenti di rito.

A proprio carico diversi numerosi precedenti

Dopo le operazioni di rilievo fotodattiloscopico eseguite dal Comando di Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso, è stato appurato che l'uomo, di nazionalità marocchina, aveva a proprio carico numerosi precedenti.

Al termine, sentito il Pubblico Ministero di turno, il soggetto è stato denunciato per tutta la serie di reati commessi.