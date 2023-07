Scappa con un'auto rubata nei boschi della droga

Inseguimento della Polizia locale nella zona del «Bosco della droga», ossia del Parco del Rugareto per seguire un mezzo risultato rubato: il conducente è riuscito a scappare ma l'auto è stata recuperata.

Scappa con un'auto rubata nel bosco della droga

E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di mercoledì a Rescaldina. Intorno alle 12.45 gli agenti hanno infatti intercettato un’autovettura che è risultata essere rubata: si trattava per la precisione di un Audi Q3. Al volante c'era un uomo che, arrivato in via Da Giussano, si è accorto della presenza della Polizia Locale: così ha iniziato a fuggire per cercare di sottrarsi ai controlli al fermo degli agenti.

La sua fuga è proseguita fino a via Etna, una via interna al paese, ma confinante con i boschi della droga, che toccano Rescaldina e Marnate. A quel punto il ladro, che non è stato identificato ha abbandonato la

vettura per proseguire la fuga a piedi fino a far perdere le proprie tracce nei boschi.

Auto rubata ad un uomo di Marnate

Gli agenti coinvolti nell’inseguimento non sono riusciti a identificare il fuggitivo, ciò non consente quindi di sapere se il delinquente fosse immischiato con lo spaccio dei boschi, piaga che colpisce Rescaldina e i paesi limitrofi da molto tempo.

Gli agenti hanno fatto accertamenti sull’auto e contattato il proprietario, residente a Marnate. Manca anche la denuncia del furto, ciò non consente di individuare luogo, data e ora in cui è stato commesso il reato. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario senza danni.