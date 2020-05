Scappa con la cassetta delle offerte della chiesa in spalla, bloccato dalla Polizia

Scappa con la cassetta delle offerte della chiesa in spalla: è successo a Legnano. L’uomo stava scappando dalla chiesa dei Santi Martiri, fermato dalla Polizia di Stato.

E’ entrato nella chiesa dei santi Martiri di Legnano. Il suo obiettivo era portarsi via le offerte contenute nell’apposita cassetta. Per prendere le monete ha prima usato un magnete. Ma non riusciva a “prelevare” nulla. Così, nonostante la cassetta fosse pesante (in quanto è collegata a un piedistallo) ha deciso di mettersela in spalla e scappare. L’uomo è stato notato da alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Tutto è successo venerdì 1 maggio 2020.

La volante della Polizia di Stato è arrivata in un attimo e gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo nella zona della stazione ferroviaria.

Proprio ieri nella stessa chiesa si è verificato un incendio in uno scantinato, sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco.