Scappa dai Carabinieri, si schianta contro marciapiede e palo

Scappa dai Carabinieri, si schianta a Legnano.

Scappa dai Carabinieri, finisce contro marciapiede e palo

Stava scappando dai Carabinieri quando è finito poi dritto contro un marciapiede e un palo. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 18 settembre 2023, a Legnano. L'uomo, al volante della sua automobile, stava scappando dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che lo avevano intercettato mentre si trovava a Busto Arsizio. Ne era nato un inseguimento durante il quale il fuggitivo ha cercato di far perdere le sue tracce. Ma arrivato in città, per la precisione all'altezza di via Moscova, ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un marciapiede e poi abbattendo un palo.

E' stato bloccato

L'uomo è così sceso dalla vettura, cercando di proseguire la sua fuga a piedi, cercando di trovare un nascondiglio all'interno del giardino di un'abitazione poco distante. Ma intanto sul posto erano arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano che l'hanno bloccato.