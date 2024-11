Scappa all'alt, fermato dopo l'inseguimento della Polizia locale di Cornaredo.

Polizia locale Cornaredo

È accaduto nella giornata di ieri, giovedì 28 novembre: un 43enne italiano pluripregiudicato non si è fermato all'alt intimato dagli operatori della Polizia Locale di Cornaredo impegnati in un posto di controllo in via Milano a Cornaredo.

La fuga e l'inseguimento

L'uomo, su un motoveicolo, si è dato alla fuga. Ma le pattuglie della Polizia locale lo hanno inseguito per chilometri, sino alle campagne di Corbetta. Qui il pluripregiudicato ha abbandonato il mezzo e tentato di fuggire a piedi. E' stato però raggiunto e, dopo una colluttazione, immobilizzato e perquisito dal personale della squadra guidata dal Comandate Domenico Giardino.

Dopo i controlli, è risultato che il 43enne viaggiava su un mezzo con targa rubata, che è stata quindi sequestrata. L'uomo non aveva patente di guida. E' stato dunque deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente (reiterazione nel biennio).

"Orgoglioso dei miei uomini"

"Sono orgoglioso dei miei uomini, anche in questa occasione hanno dimostrato l'altissimo acume investigativo che li contraddistingue - è il commento del comandante Giardino, presente durante l'intervento - . Continueremo a lavorare per il bene della cittadinanza e sono certo che non ci saranno ostacoli, in quanto le donne e gli uomini di questo Comando, senza smentirsi, dimostrano ogni giorno, e sempre di più, di lavorare per passione".

Soddisfatto anche l'Assessore Dario Ceniti.