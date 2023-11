Scambia i poliziotti in borghese per rapinatori e fugge: bloccato con la droga

Poliziotti in borghese scambiati per aggressori a Legnano: ma il fuggitivo viene bloccato con la droga.

Poliziotti scambiati per rapinatori

Erano impegnati in un controllo antidroga a Legnano. Con l'auto civetta e in borghese. E quando si sono avvicinati a quella vettura sospetta, sono stati scambiati per rapinatori. E' quello che è successo una delle scorse sere. Protagonisti due agenti della Polizia di Stato del commissariato cittadino che avevano deciso di andare a dare un'occhiata in un'area segnalata come di spaccio di droga. La zona era quella di via Rossini, verso via Palermo. E' qui che gli agenti hanno notato un ragazzo nordafricano salire su una vettura sospetta. Quando i due poliziotti si sono avvicinati, ecco che l'auto è partita a tutta velocità.

L'inseguimento e la "cattura"

Ne è nato così un breve inseguimento, con la vettura della Polizia che ha intercettato i fuggitivi nella zona di via San Michele del Carso-via 20 Settembre. I due a bordo dell'auto sono stati così bloccati. Ma il conducente è ripartito, venendo poi definitivamente bloccato in via Da Giussano. Il giovane che era stato visto salire in auto, irregolare, è stato invitato a recarsi all'ufficio immigrazione; il conducente della vettura, un italiano di 30 anni residente in zona, è stato trovato con una dose personale di hashish: per lui patente ritirata.