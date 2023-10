Sbarcati a Lampedusa, tre 16enni dormivano nel Parco Castello

Sbarcati a Lampedusa, si erano rifugiati al Parco Castello di Legnano: la storia di tre 16enni tunisini.

Sbarcati a Lampedusa, dormivano nel parco

A trovarli è stata una donna, a Legnano: che ha prestato a loro le prime cure e si è poi rivolta al commissariato della Polizia di Stato. La storia è quella di tre 16enni, tutti di origine tunisina: amici fin da quando erano piccoli, avevano lasciato la loro terra in cerca di un futuro migliore. Avevano attraversato, sempre restando uno al fianco dell'altro, il Mediterraneo su un barcone, con stenti e fatiche. A Lampedusa erano riusciti ad arrivare il 5 ottobre 2023. Poi erano stati trasferiti al Cas di Trapani: qui, altri immigrati, li avevano presi di mira: vessazioni, a due di loro erano state rubate le scarpe e all'altro gli occhiali da vista. Poi il viaggio, che li ha portati a Legnano. Non avevano nulla: ad accorgersi di loro è stata una signora, che li ha visti mentre dormivano nell'area verde.

L'accoglienza in città

La signora si è rivolta alla Polizia di Stato legnanese: i poliziotti hanno messo in campo professionalità ed umanità, stando vicini ai tre minorenni ovviamente spaesati e con tanta paura. Della questione è stato informato anche il Comune e ora i tre giovanissimi sono ospiti in uno degli immobili dell'associazione Cielo e terra. In tanti si auspicano che la città di Legnano, con tutte le sue componenti sociali e non solo, possa davvero dimostrarsi un esempi di accoglienza verso chi scappa dalla povertà per un futuro migliore. da ricordare che il Comune sta accogliendo profughi nell'ex caserma di viale Cadorna gestita dalla Croce rossa italiana.