Sbanda e finisce contro il muro della galleria

Contro il muro della galleria con la sua auto: è successo a Castano Primo.

Incidente in galleria

Stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo ed è finita contro il muro. E' quanto successo oggi, mercoledì 22 giugno 2022, intorno alle 14 all'interno della galleria lungo la Ss336, direzione Malpensa, nel territorio di Castano Primo. La conducente era una ragazza di 25 anni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, i pompieri di Busto Arsizio, la Croce azzurra di Buscate con l'ambulanza e la Polizia stradale. La giovane, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo per le contusioni riportate.

LE FOTO: