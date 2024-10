Sbanda con la moto e finisce contro un cartellone pubblicitario

Sbanda con la moto a Pogliano Milanese e finisce contro un cartellone pubblicitario.

Con la moto contro un cartellone pubblicitario

Con la sua moto stava percorrendo ala Sp229 a Pogliano Milanese quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo schiantandosi contro un cartellone pubblicitario che si trovava a bordo strada. E' quanto successo la sera di ieri, martedì 22 ottobre 2024, intorno alle 23.30. Il centauro, un 41enne, di Arluno, ha rischiato davvero grosso.

I soccorsi

Le sue condizioni era apparse molto gravi: sul posto è arrivata, in codice rosso, l'ambulanza della Croce bianca di Sedriano insieme all'automedica, ai Carabinieri della Compagnia di Legnano e ai Vigili del fuoco. Il 41enne è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale di Legnano: non è comunque in pericolo di vita.