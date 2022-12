Sbanda con l'auto e si schianta contro un palo

Contro un palo dopo aver perso il controllo dell'auto: è successo tra Nerviano e Pogliano Milanese.

Auto contro un palo

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato contro un palo. E' quanto successo la mattina di oggi, sabato 24 dicembre 2022, Vigilia di Natale sul Sempione, al confine tra Nerviano e Pogliano Milanese. La vettura, che proveniva dal Rhodense e sulla quale si trovavano quattro giovanissimi ossia una 17enne e una 20enne insieme a un ragazzo di 20 e l'altro di 22 anni, ha sbandato per finire la sua corsa contro un palo, per la precisione una delle "gambe" di ferro di un grosso cartellone pubblicitario. L'impatto è stato molto violento. E' stato spaccato e fatto saltare anche un pezzo di guardrail.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio insieme alle pattuglie della Polizia locale di Nerviano e a quella di Pogliano Milanese oltre ai Vigili del fuoco. Per i quattro ragazzi sono lievi contusioni e trasporto in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Gli agenti sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente.