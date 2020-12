Saturimetri per i medici e un nuovo mezzo per la Protezione Civile grazie ai “Progetti del cuore”

I saturimetri sono stati donati grazie a un accordo siglato con l’associazione Progetti del Cuore

Quattrocento saturimetri peri medici di base

Quattrocento saturimetri per i medici di medicina generale di Rho sono stati consegnati nella mattinata delle vigilia di Natale al sindaco di Rho Pietro Romano. È questo il primo passo di una collaborazione instaurata tra Comune di Rho, Assessorato alla Protezione civile, Cor Protezione Civile e “Progetti del cuore”, associazione che promuove iniziative rivolte alle fasce più deboli della cittadinanza, presieduta dalla cantante, originaria di Pero Annalisa Minetti.

Donato anche un Doblò per il gruppo della Protezione civile rhodense

Oltre alla donazione dei saturimetri l’accordo prevede anche la concessione in comodato gratuito per 8 anni di un automezzo Doblò al COR Protezione civile Rho, che sarà utilizzato per assistenza alla popolazione per la gestione e la prevenzione dell’emergenze, oltre che per il trasporto di persone disabili, bambini e anziani del territorio di Rho.

Spazi pubblicitari in vendita per aiutare le aziende del territorio

Per sostenere le spese di queste iniziative, l’associazione “progetti del cuore” sta mettendo in vendita spazi pubblicitari alle aziende del territorio, secondo un protocollo, concordato con l’amministrazione e già attuato in altre realtà.