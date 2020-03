Sarta a 90 anni: la storia di Luigia Crivelli

Sarta a 90 anni: l’incredibile record raggiunto da Luigia Crivelli, bisnonna vanzaghese. Nata nella corte dei «Brusc», demolita in via Matteotti. Lo fa con una macchina da cucire a pedali avuta in dono dalla mamma Giuseppina Pelle gatta, originaria della cascina «la Legoratta» di Sedriano.

Sarta a 90 anni: la storia di Luigia

Cucire a macchina a 90 anni di età non è una difficoltà per Luigia Crivelli, bisnonna vanzaghese. Nata nella corte dei «Brusc», demolita in via Matteotti. Lo fa con una macchina da cucire a pedali avuta in dono dalla mamma Giuseppina Pelle gatta, originaria della cascina «la Legoratta» di Sedriano. S’è fatta fotografare alla macchina da cucire a pedali costruita dalla «Singer», durante la festa per il suo compleanno. L’intervista completa sul numero di Settegiorni in edicola o nell’edizione sfogliabile.

