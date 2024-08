Saronno, 27 ferito da un'arma da taglio dopo una lite per futili motivi

E' successo nella notte fra venerdì 2 e sabato 3 agosto a Saronno, in via Angelo Volonterio.

Saronno, lite e coltellate

La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 2.30, mettendo in moto ambulanza di Croce Rossa e automedica in codice rosso, la massima urgenza. Sirene dirette in via Volonterio, dove ad attenderli bisognoso di cure c'era un 27enne che riportava alcune ferite d'arma da taglio.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno immediatamente raccolto la versione del ferito. A quanto riferito ai militari, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto col qualche sarebbe nata una discussione per futili motivi. Discussione diventata sempre più dai toni forti e degenerata fino a che l'altro ha estratto un'arma da taglio, un coltello con tutta probabilità, e lo ha colpito. Fortunatamente, in maniera solo superficiale.

Il 27enne è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como per le cure del caso. I Carabinieri sono al lavoro per verificare il racconto della vittima e individuare l'altro soggetto.