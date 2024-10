Sarà intitolato a Silvano Braga il nuovo bocciodromo di Bareggio

«Caro zio, la tua dedizione e il tuo impegno per l’associazione della Bocciofila Bareggese sono stati un bellissimo esempio di comunità e di dedizione. Sei stato una perno per lo sport bareggese e hai lavorato instancabilmente per la riqualificazione di un luogo che era ormai la tua seconda casa. Non passava giorno che non andassi a verificarne lo stato di avanzamento dei lavori, perché tutto doveva essere perfetto e nonostante questi giorni non facili, non pensavi nient'altro che tornare alla tua cara Bocciofila. Penso che questo sia un bellissimo gesto di riconoscimento della tua grande generosità. In questo modo, la tua passione vivranno sempre in ogni angolo di questo luogo che tanto amavi. Da lassù, so che tutto questo ti farà piacere e ne sarai orgoglioso».