Sanzioni in calo del 17%

Servizi riorganizzati per le nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria e controlli su tutto il territorio anche durante il lockdown. Sono questi i principali punti del bilancio dell’attività della Polizia Locale di Sedriano nel 2020.

«Gli operatori della Polizia Locale di Sedriano si sono impegnati molto per le esigenze dettate dalla pandemia e fin dal primo lockdown è stata impegnata, insieme alle altre forze dell’ordine, su controlli contro gli assembramenti, alla sicurezza nei parchi e nei giardini, alla vigilanza del rispetto delle normative sugli spostamenti, al presidio delle strade cittadine, anche quelle deserte, per garantire la sicurezza – ha spiegato il comandante Gianluca Cancelli – Importante anche l’attività davanti alle scuole per il rientro ordinato a scuola degli studenti. Ma a fianco di queste attività è continuata l’attività per garantire la sicurezza stradale e il contrasto alle attività illecite».

L’emergenza sanitaria

L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le attività tradizionalmente evase dal Comando. Dall’inizio della pandemia fino ad oggi sono state controllate dalla Polizia Locale circa 1.000 persone, con 15 violazioni accertate, e circa 30 esercizi commerciali. I servizi sono stati svolti in sinergia e collaborazione con le altre Forze dell’Ordine grazie al coordinamento del Prefetto e del Questore.

Accanto ai controlli su strada ci sono stati i contatti quotidiani con le persone contagiate e in quarantena che sono stati utili per intercettare eventuali esigenze, facendo sentire la vicinanza dell’Amministrazione comunale.

Controlli ambientali

È stata incrementata l’attività di presidio e controllo con specifici servizi in materia di abbandono di rifiuti, attività congiunta con l’Ufficio Ambiente. Sono state accertate 36 violazioni contro le 9 del 2019. Inoltre è stato accertato un consistente abbandono di fresato di asfalto all’interno del Parco Agricolo Sud Milano che ha portato alla denuncia di due persone.

Gli incidenti stradali

L’attività di prevenzione e controllo, unitamente alla diminuzione dei veicoli in circolazione durante i periodi di lockdown, ha contribuito a registrare una diminuzione del numero degli incidenti stradali, che è sceso passando dai 19 del 2019 ai 16 del 2020.

Controlli di polizia stradale

Rispetto al 2019 (3723 sanzioni) le infrazioni rilevate sono diminuite di circa il 17%, scendendo a 3098. Il maggior numero di multe è per il passaggio con il semaforo rosso (1034 contro le 1143 del 2019). Poi per il divieto di sosta (544 contro 703 dell’anno precedente). Le soste irregolari (disabili, marciapiede…) sono scese da 180 a 108. Sedici le sanzioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (nel 2019 erano state 20), mentre quelle per l’uso del cellulare alla guida sono passate da 37 a 12. Infine, 4 contravvenzioni per guida con revisione scaduta, contro le 32 dei dodici mesi precedenti.

Altre attività

Il totale dei pattugliamenti è stato di 630, mentre i servizi svolti fuori dalle scuole sono stati 1126. Nel bilancio anche 12 attività di Polizia giudiziaria, il recupero di 5 veicoli di provenienza furtiva, 463 accertamenti di residenza, il rilascio di 41 contrassegni per gli invalidi e 122 ordinanze per la circolazione stradale.

Il plauso del sindaco

Così il sindaco Angelo Cipriani: «Questo è il resoconto di un’attività variegata ed estesa, a cui sono chiamati ogni giorno gli agenti della Polizia Locale. Il loro compito non può prescindere da quell’equilibrio costituito da buonsenso e fermezza, qualità indispensabili per svolgere al meglio il lavoro su strada. Allo stesso modo, noi cittadini non dobbiamo mai dimenticare, che loro sono qui per tutelare l’interesse più importante, quello dell’intera collettività e cercano di farlo nel migliore dei modi, con la consapevolezza che nessuno è perfetto».