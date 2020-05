Santo Stefano Ticino, già oltre 1200 controlli della Polizia locale

Polizia locale in prima linea per contrastare l’emergenza sanitaria a Santo Stefano Ticino

Santo Stefano: già oltre 1200 controlli

Polizia locale e Protezione Civile in campo per contrastare l’emergenza sanitaria e limitare il contagio. Tutti i numeri della macchina organizzativa coadiuvata dalla squadra di Dario Tunesi. Negli ultimi due mesi e mezzo, sono stati 1.320 i controlli effettuati dagli agenti ai cittadini in isolamento domiciliare; 1.210 il numero di persone monitorate per il rispetto delle normative contenute all’interno del Dpcm. 1.150 le ore totali di controlli effettuati per il contenimento di Covid–19: «Sono stati eseguiti circa 864 monitoraggi presso gli esercizi commerciali e controllata la temperatura corporea a 522 persone – ha illustrato il sindaco, Dario Tunesi – Ammontano a 5 le sanzioni amministrative comminate per il mancato rispetto delle ordinanze».

