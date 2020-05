Sant’Erasmo, aumenta il numero dei guariti

Sant’Erasmo, buone notizie dalla rsa legnanese dove la situazione sta poco alla volta tornando alla normalità.

Sant’Erasmo, sei guarigioni tra gli anziani ospiti

“In primo luogo segnaliamo che è aumentato il numero dei ‘guariti’: l’ultima tornata di tamponi agli ospiti ha infatti fatto aumentare di sei unità il numero dei negativi (che ora sono in totale 29) – spiega la direzione – Altri cinque esiti sono attesi per la mattinata di domani, giovedì 21 maggio 2020. Cresce anche il numero degli operatori che rientra in servizio dopo l’obbligata assenza per Covid: negli ultimi giorni sono infatti quattro gli operatori che hanno ripreso il lavoro. Al momento la struttura si prende cura di 82 ospiti: negli ultimi venti giorni abbiamo avuto dovuto registrare due decessi, un dato che rientra nella media dei mesi precedenti l’emergenza Coronavirus”.

Riprendono gli incontri con i parenti

Inoltre gli ospiti della zona “bianca” da questa settimana potranno ricominciare a incontrare i propri parenti. “Potranno farlo grazie agli appuntamenti che saranno programmati dai nostri animatori – spiega la Fondazione Sant’Erasmo – Dovranno naturalmente essere garantiti gli opportuni distanziamenti e l’incontro, anche grazie al clima primaverile, verrà organizzato nelle aree perimetrali della struttura. Resta comunque invariato il nostro impegno a garantire, tramite videochiamata, il contatto con gli ospiti allettati e con quelli della zona ‘rossa’. Con questa prima, parziale riapertura, la nostra rsa muove finalmente i primi passi verso l’agognata normalità”.

